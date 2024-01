Calendario Mondiali ciclocross 2024 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilsi sposta a Tabor per l’ultimo, grande appuntamento della stagione, il Mondiale. In Repubblica Ceca si assegneranno nel prossimo weekend le maglie iridate per tutto il, sette tra juniores, Under23 ed Elite. Occhi ovviamente per Mathieu van der Poel, autore di una stagione scintillante, vincendo in numerose occasioni. Il suo obiettivo conclamato di questo inizio diè di confermare la maglia arcobaleno conquistata ad Hoogerheide. In campo femminile tutti a caccia delle olandesi, Fem van Empel in testa. Il Mondiale didi Hoogerheide si svolgerà dal 2 al 4 febbraio. Eurosport 2, canale 213 di Sky, manderà in onda solo le prove élite, e così sarà anche per i serviziche mandano nell’etere il canale, come SkyGo, NOW e DAZN. Sul sito di ...

