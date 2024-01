Calendario Coppa del Mondo speed skating Quebec 2024 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dal 2 al 4 febbraio sull’anello di ghiaccio diCity, in Canada, andrà in scena la sesta tappa delladeldidi questa stagione. Dopo quanto accaduto nel quinto appuntamento del massimo circuito internazionale a Salt Lake City, ci si ripropone per un altro round nordamericano. La formazione guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, ha dimostrato grandi qualità nel proprio incedere nelle apparizioni indele nella rassegna continentale. Ci si aspetta quindi di dar seguito a quanto già fatto. Fari puntati, in particolare su Davide Ghiotto e Andrea Giovanni, che nelle prove distance e nella Mass Start hanno saputo fare la differenza. Da capire se a questa trasferta statunitense prenderà parte Francesca Lollobrigida, ...

