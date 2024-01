Calenda | Bonetti e Rosato entrano in Azione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Dopo la rottura del terzo polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con Per. Oggi facciamo un passo in più con l'ingresso di Elenae Ettorein". Lo ha annunciato il leader diCarlodurante una conferenza stampa alla Camera. "Entriamo inper allargaree riunire cio' che la politica del nostro Paese ha diviso", ha aggiunto

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha annunciato che Elena Bonetti ed Ettore Rosato si uniscono al suo movimento. "Dopo la rottura del terzo polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con PER ...Oggi facciamo un passo in più con l'ingresso di Elena Bonetti e Ettore Rosato in Azione". Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda durante una conferenza stampa alla Camera. "Entriamo in ...Bruxelles, 26 gen 10:14 - (Agenzia Nova) - L’Unione europea starebbe valutando di attivare l'articolo 7 contro l’Ungheria per escluderla dalle procedure di voto se dovesse bloccare l’approvazione del ...