Calciomercato Torino | fatta per Lovato | la formula

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilha chiuso l’operazione con la Salernitana per l’arrivo di Matteo, difensore centrale classe 2000 Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilavrebbe trovato un accordo con la Salernitana per l’arrivo di Matteo. Il difensore centrale classe 2000 si trasferirà in granata con ladel prestito. La squadra di Cairo ha battuto la concorrenza dell’Udinese, che nel week end aveva trovato un’intesa con la Salernitana. Alla fine è stata decisiva la volontà del calciatore, desideroso di riabbracciare Juric che lo aveva lanciato a Verona.

Schuurs fuori per tutta la stagione, Zima in infermeria e adesso anche Buongiorno out a lungo per la lussazione della spalla. E' emergenza difesa ... (europa.today)

Come se non bastasse, l'Udinese - che ha bisogno di trovare un sostituto per sopperire all'eventuale addio del suo calciatore - si è vista rispondere "picche" dall'italiano Lovato, che preferirebbe il ...Tra i vari nomi accostati al Torino in questa sessione di mercato c'è quello di Leo Ostigard, difensore centrale in forza al Napoli. Sondato dai granata dopo l'infortunio di Buongiorno sembrava una ...