Calciomercato Serie A | news e trattative aggiornate al 29 gennaio 2024

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Mancano pochi giorni alla fine del, le società diA stanno cercando di chiudere operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principalidi mercato, dellee degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore.INTER L’Inter continua a lavorare per la prossima stagione, in chiusura gli affari legati a Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Per il centrocampista del Napoli c’è ancora distanza, perché spera sempre di rinnovare con i partenopei. Oggi, invece, dovrebbe definirsi il passaggio di Stefano Sensi al Leicester a seguito dell’offerta ufficiale da parte degli inglesi. Il centrocampista si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto.JUVENTUS Definita la cessione di Moise Kean, ...