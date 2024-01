Calciomercato Salernitana | accordo con Jerome Boateng | le ultime

(Di lunedì 29 gennaio 2024), ex difensore del Bayern Monaco, è ad un passo dall’approdo allafino al termine della stagione, ex difensore del Bayern Monaco, è ad un passo dall’approdo allafino al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo granata, Walter Sabatini, ha trovato nelleore unsullo stipendio con gli agenti del giocatore, con il tedesco che, dopo il via libera del presidente Danilo Iervolino, è pronto a svolgere le visite mediche ed a firmare il suo nuovo contratto.

Sono ore frenetiche per il calciomercato della Roma, tra l'arrivo di Angelino, la ricerca di un fantasista e le cessioni Iniziato con l'arrivo di Angelino nella Capitale, l'ultimo lunedì di gennaio si ...Danilo Iervolino, patron della Salernitana, ha rilasciato un'intervista ai microfoni ...A me dispiace che sia fuori uscito un grandissimo personaggio come Josè Mourinho dal calcio italiano, è uno tra ...