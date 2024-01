Calciomercato Roma | piace il capitano del Salisburgo | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024), non solo Angelino perché i giallorossi avrebbero messo gli occhi anche suldelLacontinua a monitorare i numeri sul mercato per quanto riguarda le corsie laterali. Nonostante l’arrivo di Angelino dal Lipsia, i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche ildel. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, la società capitolina avrebbe mostrato interesse per il classe 2002 Amar Dedic: già 25 presenze con gli austriaci con 5 gol e 3 assist tra tutte le competizioni. Sul ragazzo però ci sarebbe anche la forte concorrenza del Chelsea in Premier League.