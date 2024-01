Calciomercato Reggiana | vicino Moro e piace un difensore della Juve

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lalavora in questi ultimi giorni diper un paio di innesti visti i recenti infortuni subiti da Gondo e Pieragnolo Lalavora in questi ultimi giorni diper un paio di innesti visti i recenti infortuni subiti da Gondo e Pieragnolo. Gli emiliani sono falcidiati da assenze e infortuni in questo periodo e Goretti vorrebbe regalare un paio di innesti a Nesta. Il primo è in attacco perché potrebbe arrivaredal Sassuolo, in questi mesi in prestito allo Spezia. In difesa il Ds ha chiesto informazioni per Stramaccionintus Next Gen. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.