Calciomercato Napoli | in bilico l’operazione Perez | i motivi

Calciomercato Napoli , trattativa in chiusura per Nehuen Perez, ci si interroga sulla data prescelta per la firma: arriva una news importante Alla ... (spazionapoli)

In un focus sulla quota Champions che si è abbassata (la proiezione è 65 punti) l'edizione odierna di Libero si sofferma anche su Lazio-Napoli: "Sfida tra due squadre che in teoria hanno giocatori ...In stallo, per il momento, la trattativa per Perez al Napoli. Matteo Lovato ha scelto il Torino ...come raccontato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo ...SERIE A: 61 i votanti. terzo Pioli con 3 voti, Inzaghi 6 mentre vince la Panchina d'oro con 42 voti il ct Luciano Spalletti per lo scudetto con il Napoli: "I miei ringraziamenti vanno a tutta la città ...