Calciomercato Milan | spunta l’idea Merih Demiral in prestito

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 29 gennaio 2024), i rossoneri provano il colpo last minute:dell’Al Ahli in… “I calciatori che stanno giocando in difesa stanno facendo bene, gli infortunati presto rientreranno: abbiamo un gruppo molto solido e non abbiamo quindi l’urgenza di fare qualcosa tanto per farla”. Queste le dichiarazioni dell’ad rossonero Giorgio Furlani, prima della partita contro il Bologna. Parole che sembrano aver chiuso la porta all’arrivo di un difensore nel mercato di gennaio. Non tutto però è ancora deciso. Sì, perché secondo secondo quanto riportato da Sky, i rossoneri starebbero pensando di accontentare Stefano Pioli con l’acquisto ino a titolo definitivo di un centrale. Il nuovo nome è quello di ...