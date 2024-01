Calciomercato Milan – PSG su Leao | sarà cessione? L’idea del club

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Rafael, attaccante del, piace al PSG per il prossimoestivo. Vede in lui l'erede di Kylian Mbappé. Il punto

Jakub Kiwior rimane un'idea per il Milan per rinforzare la difesa in questo Calciomercato di gennaio. Ecco le condizioni ... (pianetamilan)

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di domenica 28 gennaio 2024 ...Milan troppo vulnerabile: i numeri della crisi in difesa di questa prima metà di stagione e i due possibili rimedi L’edizione odierna del Corriere dello Sport propone un interessante approfondimento ...Calciomercato Roma, la richiesta ha fatto saltare il banco. Per sistemare il reparto, hanno bussato alla porta del club. Milan protagonista. Mancano pochi giorni ormai alla chiusura di una sessione ...