Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Jakub Kiwior rimane un'idea per il Milan per rinforzare la difesa in questo Calciomercato di gennaio. Ecco le condizioni ... (pianetamilan)

Rafael Leao , attaccante del Milan , piace al PSG per il prossimo Calciomercato estivo. Vede in lui l'erede di Kylian Mbappé. Il punto (pianetamilan)

Calciomercato live, le notizie di oggi, lunedì 29 gennaio 2024. La Roma ha avuto l'ok del Galatasaray per Angelino e attende il suo arrivo nella Capitale. La Lazio ci prova per Jack Clarke del ...Così Rafael Leao a Che tempo che fa in riferimento agli insulti razzisti, che avevano portato alla sospensione della partita, ricevuti dalla tifoseria di casa dal suo compagno di squadra, Mike Maignan ...Roma, 29 gen. (askanews) - "Era molto nervoso, non voleva giocare, perché non è la prima volta che succedono queste situazioni. La squadra è rimasta con lui lo ha seguito, mi spiace sinceramente per l ...