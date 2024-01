Calciomercato Lazio | avanza l’ipotesi di mister X sulla fascia | opzione dalla B inglese

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024), i biancocelesti sono al lavoro per un esterno e nella lista di Lotito ci sarebbe anche un giovane della BIlX di cui tanto si è parlato per ildellapotrebbe essere Jack Raymond Clarke del Sunderland, squadra di B. Un giocatore interessante che in Championship ha messo a segno ben 13 reti e 3 assist. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le difficoltà nell’arrivare al ragazzo sarebbero nelle richieste del club biancorosso. Al momento il ragazzo è valutato attorno ai 30 milioni, o meglio è questa la cifra a cui vorrebbe venderlo in estate la società. Il Tottenham ha una percentuale del 25%futura rivendita per questo il prezzo è alto. Difficile, ...