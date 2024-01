Calciomercato Fiorentina | prima offerta per Vargas | i dettagli

(Di lunedì 29 gennaio 2024), con l’uscita di Brekalo verso l’Haiduk la società spinge per l’arrivo di Rubendall’Augsburg Laè attiva sule, dopo la cessione ormai imminente di Brekalo all’Haiduk di Spalato, è pronta a completare per un nuovo arrivo. Il nome in questione circola ormai da diverse giorni ed è quello di Rubendell’Augsburg. Di origini svizzere è stato monitorato dal club viole che avrebbe formalizzato anche lada 7 milioni ai tedeschi.

In un post su X il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha analizzato il successo dell'Inter contro la Fiorentina. La vittoria dell'Inter contro la Fiorentina è stata importantissima in ottica ...Discorso simile al minuto 35 quando, su un calcio d’angolo per la Fiorentina, cadono a terra Bastoni e Ranieri. Anche in questo caso la trattenuta è reciproca, non eccessiva e lasciata al giudizio di ...La sconfitta di ieri sera contro l'Inter ha chiuso un gennaio da incubo per la Fiorentina, mai riuscita a trovare la vittoria in questo 2024. In un mese tutto è cambiato: le pretendenti per il quarto ...