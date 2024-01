Calciomercato | Brekalo è un nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024)non è più undella Fiorentina. Al ritorno in Italia, dopo l’ottima esperienza al Torino prima del passaggio al Wolfsburg, il croato non ha convinto Vincenzo Italiano. L’ormai ex viola tornerà in patria per firmare con l’Hajduk, al momento primo in campionato e a caccia di un titolo che marca da quasi 20 anni. “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josipall’ HNK Hajduk”, il comunicato della Fiorentina. SportFace.