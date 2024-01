Calcio | Tardelli | ' Inter squadra più forte | se battono Juve campionato chiuso' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - "Per quanto si è visto in questa prima parte di stagione l'è lapiùdel, se domenica batte lail discorsopuò considerarsi. Hanno unacompleta con un campione con Lautaro in attacco, un centrocampo di altissimo livello e una difesa che prende pochissimi gol. Anche Inzaghi lo vedo migliorato, è in grado di cambiare nel corso della partita se qualcosa non va. Anche ieri a Firenze, pur soffrendo, ha colto un successo fondamentale". Così all'Adnkronos l'ex centrocampista dintus eMarco, a pochi giorni dal derby d'Italia. "Lasta facendo un'ottima stagione ma il suo organico non ha la stessa completezza di quello nerazzurro però su una partita secca se la può giocare -aggiunge il campione del mondo 1982-. Comunque vada domenica labianconera si è lasciata alle spalle due anni difficili e può guardare al futuro con fiducia anche per dei giovani di qualità che ha in rosa, uno su tutti Yildiz che ha fatto vedere i colpi del campione".