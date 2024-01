Calcio Seconda | il derby al Ponte delle Origini

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pisa 29 gennaio 2024 – Diciottesima giornata davvero ricca di reti inCategoria. Nel girone A ildi Putignano se lo aggiudicano i padroni di casa delper 3 – 2. Cinque reti e diverse emozioni dato che al Campo ‘Arno’ sono gli Ospedalieri a segnare per primi ed sbloccare la gara e successivamente trovano anche la rete del raddoppio portandosi sul clamoroso parziale di 0 – 2 a sette minuti dalla fine del primo tempo. Ma poi la squadra giallorosa cala ed ilprende il sopravvento, prima accorciando, e poi nella ripresa pareggiando ed infine mettendo a segno la rete del sorpasso sul filo di lana che ribalta la gara e le da la vittoria. Tre punti che portano la squadra di casa all’ottavo posto a quota ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Gol di Katoto , di destro sul secondo palo, Roma-PSG 0-2. 64? Fuori Baltimore, dentro Martens nel ... (oasport)

Ieri la Juve di Allegri ha battuto il Lecce per 0-3 e si è portata virtualmente in vetta alla classifica della Serie A, un punto sopra l’ Inter , ... (ilnapolista)

Continuano in questo fine settimana i campionati di Seconda e Terza Categoria. Ecco il programma delle squadre forlivesi nelle seconde giornate di ... (sport.quotidiano)

Il Forte 2015 rende visita alla pericolante Unione Tempio, gli squali vogliono mantenersi al secondo posto in classifica, oggi ci sarà da fare a ... (sport.quotidiano)

Anche la diciottesima giornata di Seconda categoria ha regalato sorprese, come la sconfitta della capolista Diavoli Neri. Risultati: Barga - ... (sport.quotidiano)

Nel pomeriggio lo stesso Spalletti, per il corso d'aggiornamento,, ha tenuto una lezione su 'Calcio relazionale e posizionale' con riferimento alla recente finale del Mondiale per club tra Manchester ...Nella puntata numero 117, in DIRETTA dalle 20.30, di Eccellenza e Seconda Categoria. Nella prima parte, focus sul Fossano Calcio dopo la cinquina alla Luese: ospite, il tecnico dei blues Alberto Merlo ...L'ultimo turno di FA Cup ha saputo regalare ancora una volta bellissime emozioni. Dal Manchester United che rischia di uscire contro il Newport County, fino al Maidstone United, club di sesta division ...