CALCIO-SECONDA CATEGORIA Girone B» | il punto Cade la capolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Anche la diciottesima giornata diha regalato sorprese, come la sconfitta dellaDiavoli Neri. Risultati: Barga - Ghivizzano 0-2 (doppietta di Bosi), Borgo a Mozzano - Atletico Cascina 3-0 (Bandoni, Fati, Giampaoli), Gallicano - Polisportiva Monteserra 2-2 (Moerganti, Taddei, Carmignani, Pellegrini), Migliarino Vecchiano - Montecarlo 1-0 (Pecori), Molazzana - Fornaci 1-3 (Manfredi, doppietta di Giannelli di uno su rigore, gol di Picchi), Piazza "55" - Amy Tau 2-4 (Crudeli, A. Malatesta, Di Furia, Spatola, Harch, Della Maggiora), San Macario Oltreserchio - Diavoli Neri Gorfigliano 2-0 (Della Bidia, Rosati), Sextum Bientina - Pontecosi Lagosì 3-1 (Salusti, Ciampi, Salvatore, Lunari). Classifica: Diavoli Neri Gorfigliano 44; Sextum Bientina 36; Montecarlo 33; Migliarino Vecchiano 31; ...

'La sentenza ha il potenziale per essere Bosman alla decima potenza', ha detto Dupont al quotidiano tedesco Zeit Online. 'Questa volta non si tratta ... (247.libero)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Gol di Katoto , di destro sul secondo palo, Roma-PSG 0-2. 64? Fuori Baltimore, dentro Martens nel ... (oasport)

Ieri la Juve di Allegri ha battuto il Lecce per 0-3 e si è portata virtualmente in vetta alla classifica della Serie A, un punto sopra l’ Inter , ... (ilnapolista)

Continuano in questo fine settimana i campionati di Seconda e Terza Categoria. Ecco il programma delle squadre forlivesi nelle seconde giornate di ... (sport.quotidiano)

Il Forte 2015 rende visita alla pericolante Unione Tempio, gli squali vogliono mantenersi al secondo posto in classifica, oggi ci sarà da fare a ... (sport.quotidiano)

Le Citizens passano 5-1 in trasferta contro il Kick Off grazie alla cooperativa del gol Ferrara, Boutimah Praticò, Pereira ed Elpidio: un blitz che vale l’aggancio al secondo posto. Successo esterno ...Un successo che porta i biancoverdi aradeini, freschi vincitori della Coppa Italia regionale, ad aumentare il distacco sul Futsal Barletta, secondo in classifica, ad otto lunghezze dopo 18 turni di ...Umberto Chiariello, giornalista, ha commentato il pareggio tra Napoli e Lazio nel suo editoriale a "Campania Sport" su Canale 21: "Compatta, solida e umile, questa è la squadra che Mazzarri ha costrui ...