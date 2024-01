Calcio Promozione | Castiglioncello amaro per l' Urbino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pisa 29 gennaio 2024 –Taccola battuto dal. Nel campionato di, arriva la sconfitta per gli ulivetesi nel terzo turno del girone di ritorno. Nonostante il vantaggio pisano messo a segno dall’attaccante Bertolini poco prima della mezzora della prima frazione, la squadra di mister Taccola cede nella ripresa. Prima arriva il pareggio messo a segno dall’esperto attaccante, capocannoniere del campionato, Moscati al 64’, e poi quattro minuti dopo il gol di Grandi (il terzo stagionale) che ribalta la partita a favore dei livornesi. Quattro minuti fatali all’Taccola che esce battuto dal campo e rimane a venticinque punti in classifica insieme a Centro Storico Lebowski, Montelupo e Colli Marittimi. La formazione locale festeggia a sale a ventuno punti facendo un bel balzo in ottica ...

