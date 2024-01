Calcio Prima | è sempre San Giuliano | bene il Calci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pisa 29 gennaio 2024 – InCategoria, diciottesima giornata di campionato ricca di emozioni. Tre vittorie interne, un pareggio esterno ed una sconfitta per le squadre pisane. La capolista Sanliquida allo Stadio Comunale “Bui” la coriacea compagine ospite della Sanromanese. Termina 3 – 1 per la squadra di mister Roventini: la doppietta del bomber Pesci ed il colpo di testa dell’esperto Carani archiviano una gara che porta altri tre punti alla squadra sangiulianese che guarda tutti dall’alto a quota cinquantadue. Il Selvatelle secondo a meno quindici ha travolto 5 – 1 il Livorno 9 fanalino di coda. Ilbatte allo Stadio Comunale di Via Tevere uno Staffoli in caduta libera dopo una bellaparte di stagione, e si risolleva in classifica agguantando il settimo posto solitario con venticinque punti ...