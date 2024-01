Calcio | pari con Empoli smorza entusiasmo Juve | quasi un italiano su due vede Inter campione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – Gli italiani non credono nella rimonta dellantus, ma è l?la squadra favorita. Secondo i dati raccolti da Planetwin365,un tifoso su due (il 42%)i nerazzurri campioni d?Italia a fine stagione. Lantus resta dietro, al 19%, complice il ruolino di marcia inceppato proprio sul più bello: il pareggio con l?alla vigilia del Derby d?Italia ha compromesso la rimonta scudetto, secondo molti tifosi. Anche gli esperti di Snai spingono per il primo tricolore di Simone Inzaghi: in quota i nerazzurri si giocano vincenti a 1,33 mentre salgono i rivali di sempre, che una settimana fa erano sotto il 3 e ora si giocano a 3,50.Domenica sera, a San Siro, avremo una prima risposta dal campo, ma i bookmaker puntano già sulla squadra di Inzaghi: su Snai e 888sport la vittoria dell?si gioca tra 1,82 e 1,87, mentre il segno «2» è offerto a 4,50; nel mezzo il pareggio, che paga 3,30 volte la posta. L?non vince in casa, in Serie A, contro lada tre anni: un 2-0 firmato Vidal-Barella. Questa potrebbe essere l?occasione di invertire la tendenza e allungare in vetta.