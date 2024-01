Calcio femminile | Roma in cerca di gloria ad Amsterdam contro l’Ajax in Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tutto o niente alla Johan Cruijff Arena di(Paesi Bassi). Lacalcherà il rettangolo verde neerlandese, domani dalle ore 21.00, nella sesta e ultima sfida del Gruppo C della2023-2024 di. Le giallorosse affronterannoin una situazione di classifica complicata. Il pareggio beffardoil Bayern tra le mura amiche non ha consentito alle capitoline di conquistare quei tre punti che sarebbero stati importanti per la qualificazione ai quarti di finale. Tuttavia, il discorso non è chiuso. La classifica del girone vede il PSG davanti a tutti con 9 punti, a precedere il menzionato Ajax con 7, il Bayern Monaco con 6 e lacon 5. Da questa situazione si può comprendere che le ...