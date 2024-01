Calcio | a Spalletti la panchina d’oro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gen. – (Adnkronos) – Lucianovince laper la stagione 2022-2023. L’ex allenatore del Napoli stravince con 42 voti, precedendo i tecnici di Inter e Milano, Simone Inzaghi (6 voti) e Stefano Pioli (3 voti). “Ringrazio tutti, innanzitutto i miei calciatori del Napoli e i miei collaboratori -dice l’attuale ct della nazionale italiana subito dopo la proclamazione a Coverciano-. Il direttore Giuntoli, tutta la città di Napoli che ha contribuito in maniera massiccia a vincere questo premio. Poi voglio ringraziare tutti voi dai quali ho imparato tantissime cose. Sono partito dal basso, con mio fratello che mi portava la borsa e la scambiavo coi libri di scuola, e ora sono in paradiso e alleno la Nazionale. Anche in un momento abbastanza difficile per ilitaliano, ci sono sulle panchine allenatori di grandissimo livello. Lo scorso anno tre squadre italiane sono arrivate alle finale europee e questo è la conferma dell’alto livello che c’è. Ricevere lada colleghi di questo livello vuol dire ricevere la stima da allenatori tra i più bravi del mondo. E’ il miglior premio che potessi ricevere e che auguro a tutti di ricevere. Questo premio mi impone di essere un allenatore migliore in futuro”. Fabio Grosso si aggiudica lad’argento con 22 voti per la vittoria del campionato di Serie B davanti ad Alberto Gliardino e Claudio Ranieri. L'articoloWeb.

