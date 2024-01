Calcio a 5 | la Meta Catania vince a Eboli chiudendo il 18esimo turno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ildella stagione regolare 2023-2024 della Serie A dia 5 si è chiuso con un blitz esterno. A metterlo a segno è stata lache si è imposta 3-5 sul campo della Feldi. In un match equilibrato nel primo tempo, come dimostra l’1-1 sull’asse Podda-Patias, a fare la differenza è stata la ripresa, vissuta a 100 all’ora dai siciliani. La doppietta di Dian Luka, inframezzata dalla rete di Turmena, e la griffe finale di Rocha, hanno letteralmente steso i campani, capaci di reagire solo parzialmente con le reti – inutili – di Galliani e Nicolodi. Con questa partita si chiude ufficialmente la 18esima giornata, che vede sempre in testa alla classifica l’Olimpus Roma, nonostante lo stop di ieri, a quota 43 punti, sette in più rispetto al Napoli. La Serie A di ...

La Feldi Eboli cede il passo in casa alla Meta Catania in un pirotecnico posticipo della diciottesima giornata di Serie A di futsal. Gli etnei vincono col punteggio di 5-3, chiudendo i conti solo a 7 ...Una super vittoria e un successo che conferma ancora una volta la bontà di una stagione, per la Meta Catania, tutta da vivere fino alla fine. Bestia nera dei campioni d'Italia della Feldi Eboli e ...