Cadavere carbonizzato all’interno di un’auto | il corpo era sul sedile posteriore | indagini in corso

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ildi un uomo è stato scoperto questa mattina a Lecce in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio diparcheggiata. Ilera suldi una Kia, modello Cren a 7 posti Non si sa al momento se la vittima sia il proprietario della vettura che risulta essere un uomo di 69 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di un suicidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

