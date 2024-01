Cabine telefoniche via Arrivano quelle digitali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A DISTANZA DI OLTRE 70 anni dalla prima cabina telefonica stradale che in Italia fu installata in piazza San Babila a Milano il 10 febbraio 1952 (allora il concessionario era la Stipel antesignana della Sip) arriverà proprio a iniziare dal capoluogo lombardo la nuova cabina Tim: digitale e multiservizi è destinata a rimpiazzare la tradizionale struttura in metallo e vetro poi divenuta postazione ‘aperta’ che ha caratterizzato per decenni il paesaggio stradale delle città italiane. Ovviamente il numero delle nuovesarà molto minore ditradizionali che a fine anni ‘70 arrivarono a quota 33mila, poi cadute in disuso principalmente per l’avvento dei cellulari. Ora Tim ha un piano di dismissione delle vecchieche fa seguito a una Delibera Agcom dello scorso maggio e si prepara al rinnovamento. ...