Bundesliga | Fullkrug ne fa 3 e il Borussia vince | pari per il Leverkusen | ok Bayern Monaco

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Milano, 29 gennaio 2024 - Con la vittoria nel posticipo delDortmund contro il Bochum, si completa la diciannovesima giornata di. Turno che ha visto ilpareggiare 0-0 nonostante una netta supremazia territoriale e ben 28 tiri tentati contro ilMochengladbach, sorride dunque ilche, non senza fatica, in casa dell'ostinato Augsburg. Nella giornata di sabato lo Stoccarda ne ha rifilati cinque al Lipsia. Passiamo in rassegna tutti i risultati del weekend e vediamo la classifica. Le partite del diciannovesimo turno Giornata di Bundes che si era aperta venerdì con la vittoria di misura dell'Eintracht di Francoforte per 1-0 sul Mainz, decisiva la rete dell'ex Dortmund Mario Gotze al 72' che decide un match dove ...