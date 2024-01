Budapest | Ilaria Salis in Aula in catene

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 17.30è stata portata in,al Tribunale di,con le manette ai polsi,i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti, trascinata con una catena. "Scioccante",dice uno degli avvocati, presente alla prima udienza insieme al padre della 39enne milanese."Lo Stato italiano intervenga.deve essere trasferita in Italia".è in carcere in Ungheria dal febbraio 2023, accusata di aver aggredito ad un raduno due neonazisti.La militante antifascista si dichiara non colpevole. Chiesta una condanna a 11 anni.