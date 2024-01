Brusco stop all' elettrico | cosa c' è dietro la scelta di Renault

L’elettrico non decolla. Il gruppo Renault ha annunciato che Ampere, la divisione dedicata allo sviluppo software e alla produzione di veicoli elettrici, non farà il suo tanto atteso debutto in borsa.Ma con la revisione del cronoprogramma, e lo slittamento delle scadenze di 6 mesi, anche la deadline ha fatto un brusco balzo in avanti trovando una nuova collocazione temporale nella prima metà del ...Il diciannovesimo turno del girone B di Eccellenza rispetta i pronostici della vigilia, lasciando immutata la situazione in vetta alla graduatoria, con il duello tra Enna e Paternò che conferma il +1 ...