Bruciarono vivo un uomo nel Napoletano | arrestata una coppia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) AGI - Era ancora, Domenicantonio Vellega, quando il suo corpo fu bruciato all'interno di una Fiat 600 trovata il 3 marzo 2022 dai carabinieri ad Acerra, nel. I militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Nola a carico di M. M. e F. M., rispettivamente di 39 e 51 anni. I due conviventi - l'ex moglie della vittima e il nuovo compagno della donna - devono rispondere di omicidio aggravato. L', secondo gli investigatori, era stato ridotto in fin di vita all'interno della loro abitazione a Marigliano. Poi i due sospetti lo avevano messo nell'auto che fu data alle fiamme quando la vittima era ancora agonizzante. I due indagati sono ora nell'Istituto penitenziario maschile di Napoli-Poggioreale e in quello femminile di Pozzuoli. Grazie alle indagini e agli ...