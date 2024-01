Briatore boccia John Elkann | “Gianni Agnelli non sarebbe contento di cio che ha fatto il nipote”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “La Fiat non è più italiana. Su questo non ci sono dubbi. In Stellantis comandano i francesi e ovviamente fanno l’interesse di chi ha in mano le redini dell’azienda”. Così Flavio, intervistato da Affaritaliani.it, sulle forti critiche arrivate negli ultimi giorni controper il suo disimpegno dall’Italia. Critiche arrivate prima di tutto da Giorgia Meloni ma anche da Carlo Calenda e perfino dall’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. “C’è un dato che spiega benissimo la situazione. In Italia con la Fiat si producevano un milione di autovetture, ora se ne producono 40mila. E intanto gli italiani continuano a pagare la cassa integrazione”. Che cosa dovrebbe o potrebbe fare il governo? “Meloni non ha bisogno di consigli, ha dato risposte molto chiare e sa perfettamente che cosa deve fare in queste ...