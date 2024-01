Bovegno | auto nel fiume Mella | 74enne salvo per miracolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Intervento nella mattinata di oggi, lunedì 29 gennaio 2024, per la Stazione di Valtrompia del Soccorso alpino. Mentre erano impegnati in una ricerca di persona dispersa tuttora in corso, sempre a, intorno alle 9 i tecnici sono stati attivati per un’finita neldi Sarle per alcuni metri da una scarpata, e avvistata da alcuni passanti, che hanno subito segnalato la cosa. Una squadra già impegnata nel primo intervento si è quindi spostata immediatamente. Il conducente dell’, un uomo di 74 anni, nel frattempo era riuscito a uscire da solo dal mezzo. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha portato l’uomo in ospedale per accertamenti. L’intervento è finito in tarda mattinata.