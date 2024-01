Borsa | seduta d’attesa con occhi su Big tech e Fed Milano giù -0 | 48% con Fineco

Borse europee contrastate nel finale, così come gli indici Usa, poco mossi intorno alla parità a due giorni dalla decisione della Fed sui tassi, previsti invariati. Milano cede lo 0,6%, preceduta da M ...Bayer ha registrato un crollo in borsa. A novembre, in particolare, le azioni della casa farmaceutica avevano perso il 20%, bruciando 7,6 miliardi di capitalizzazione in una sola seduta. Mentre questa ...Un maglione chiaro a strisce, una borsa scura in mano, un sorriso appena accennato al ...di essere a conoscenza dei reati di cui è chiamata a rispondere. Accanto a lei, seduta e sorvegliata da agenti ...