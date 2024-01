Borsa | Milano fanalino d' Europa -0 | 48% | pesanti Fineco e Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ha chiuso in coda alle altre Borse europee Piazza Affari nella prima seduta della settimana in cui la Fed annuncia la propria decisione sui tassi, previsti invariati tra due giorni. Vivaci gli scambi per oltre 2,3 miliardi di euro di controvalore, con l'indice Ftse-Mib in ribasso dello 0,48% a a 30.233 punti, al di sopra comunque dei minimi della giornata. In calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 149,2 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 9 punti al 3,72% e quello tedesco di 6,4 punti al 2,23%. Difficoltà per(-4,33%), che ha scontato la 'Negative Catalyst Watch' di JpMorgan, i cui analisti prevedono un taglio alle stime sui margini d'interesse in occasione della presentazione della prossima trimestrale. Pesante anche Tim (-2,55%), con il prosieguo delle negoziazioni su Sparkle, mentre il quotidiano la Repubblica ipotizza ...