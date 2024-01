Borghi | «Lautaro Martinez di sacrificio! Sommer grande intuizione»

Borghi presente dagli studi di DAZN ha parlato di Lautaro Martinez , inserendolo tra i migliori attaccanti presenti in Europa. Ma evidenzia un ... (inter-news)

Borghi : «Vlahovic come Inter dell’anno scorso! Lautaro Martinez gotha»

Inter e Juventus non si sono fatte male e la sfida, valevole per la testa della classifica, non è andata oltre l’1-1. Secondo Stefano Borghi, ... (inter-news)