Bologna | spunta scritta contro Israele sulla parete di una chiesa in via San Vitale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 - "=Morte": così recita unadi colore rossodelladi Santa Maria della Pietà, in via San. Insieme ad essa figurano la"Cccp" e il simbolo della falce e martello, del medesimo colore rosso, col quale sono state imbrattate le immagini di alcuni Papi che circondano l'edificio. È già il secondo atto di vandalismo che viene fuori oggi in città, dopo anche anche i muri dell’associazione Italia Ucraina sono stati sfregiati con la Z, il simbolo dell’invasione russa. Gli atti che hanno imbrattato la, in particolare, sono stati definiti "gesti blasfemi e antisemiti" da Alberto Melloni, direttore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di ...