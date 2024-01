Bologna | l’orefice Baldazzi dopo l’incontro col sindaco | “Città 30 negativa per le prossime elezioni”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – "Secondo me questa storia della30 potrebbe incideremente alle". Gira in macchina facendo attenzione ai limiti, l'orefice Sergio, solo che vede "tante persone che vanno ai 30 anche se potrebbero andare tranquilli ai 50". E lo ha detto alMatteo Lepore, che stamattina è andato a trovarlo, come promesso, al suo laboratorio in via Mazzini.è stato il primo multato della30, la mattina del 16 gennaio. "Lepore, con grande signorilità, prima mi è venuto a trovare in negozio, poi mi ha offerto un caffè nel bar a fianco - racconta, la foto è stata caricata su Instagram -. Cosa ci siamo detti? Mah, abbiamo detto le nostre ...