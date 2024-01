Bologna | documenti falsi per ottenere borse di studio | scoperta truffa da un milione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Scoperto dal comando provinciale della guardia di finanza diun sistema fraudolento che ha consentito a oltre 300 studenti stranieri delle Università dell’Emilia Romagna didiin maniera indebita, per un importo complessivo di circa undi euro in parte finanziato con risorse del Pnrr.

attestazioni ISEE estere), in quanto disconosciute dallo stesso Consolato riportato nei documenti. Tuttavia ...con la collaborazione delle Università di Bologna, Modena-Reggio Emilia e Ferrara, della ...BOLOGNA – Documenti falsi per ottenere borse di studio nelle università dell’Emilia-Romagna. La Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con Ergo (l’agenzia regionale per il diritto allo ...I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica felsinea, hanno ...