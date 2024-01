Bologna | cambia l'attacco | Van Hooijdonk può partire | un ex Inter tra i nomi per sostituirlo

cambia ancora la classifica di Serie A, in seguito all’anticipo del sabato. occasione unica per il Napoli , chiamato all’impresa contro la Lazio. Il ... (spazionapoli)

Secondo il rapporto Censis sul senso del lavoro a Bologna , in collaborazione con Philip Morris, a dirlo è il il 76,2% dei giovani. Per l’80% degli ... (ilsole24ore)

Viabilità Bologna - cosa cambia : torna la preferenziale in via Farini. Nuovo bus per via San Vitale chiusa

Bologna, 25 gennaio 2024 – Avrà il numero 44 il bus di linea, non una semplice navetta, che tutti i giorni per 23 ore servirà la zona 'buia' di via ... (ilrestodelcarlino)