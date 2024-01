Bollo auto | il rinnovo anche alle Poste

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Arezzo, 29 gennaio 2024 –per i cittadini della provincia di Arezzo rinnovare ilconItaliane è semplice, veloce e sicuro attraverso il sito e le app aziendali. Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati su.it oltre che per i correntisti BancoPosta e i titolari di cartepay. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento sia dapp (pay, BancoPosta eItaliane) e sia dal sito.it utilizzando uno degli strumenti di pagamento abilitati. Per effettuare il pagamento basta inserire i dati richiesti (Regione/Provincianoma di residenza, Targa/Telaio, Tipo veicolo ed eventuale riduzione) senza preoccuparsi di calcolare l’importo dovuto. ...

Ci sono diverse informazioni che dobbiamo immagazzinare oggi stesso, per quanto concerne una questione sempre molto calda in Italia in merito alle ... (optimagazine)

Sul bollo auto ci sono delle novità in arrivo Quali prospettive ci sono sul futuro della tassa automobilistica Periodicamente si affacciano ipotesi di una sua cancellazione e sovente, in campagna ...Bollo auto 2024, scadenza e sconti: è possibile risparmiare sulla tassa Negli ultimi giorni, abbiamo ricevuto numerose domande riguardanti le scadenze, gli sconti e la procedura da conoscere per ...Cambiare auto sta diventando sempre più complicato se si considerano gli aumenti dei prezzi: ecco la guida per capire se conviene affittarla a lungo termine o acquistarla ...