Blitz Stilcasa Costruzioni Cinquina e secondo posto

(Di lunedì 29 gennaio 2024) KICK OFF 1 FALCONARA 5 KICK OFF: Polloni, Ghilardi, Lundström, Bortolini, Vanelli, Stegius, Carbone, V. Teani, Bovo, E. Teani, Lanziloti, Brugnoni. All. Russo: Sestari, Elpidio, Isa Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Pesaresi, Saluzzi, Pandolfi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti Arbitri: Saggese (Rovereto), Cannizzaro (Ravenna); crono: Genoni (Busto Arsizio) Reti: pt 3’24’’ Ferrara (F), 10’05’’ Stegius (K), 10’59’’ Boutimah (F), 16’35’’ Praticò (F), 18’49’’ Isa Pereira (F); st 4’15’’ Elpidio (F) Note. Ammonite: Ghilardi (K), Vanelli (K) Altro successo e aggancio al TikiTaka Francavilla aldella classifica di serie A femminile. LoFalconara continua a volare e supera agevolmente anche il Kick Off in ...

