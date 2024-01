Blatte morte dove viene preparata la pizza e tre dipendenti in nero | locale chiuso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Spezia, 29 gennaio 2024 – Un ristorante thailandese e una pizzeria chiusi per gravi carenze igieniche. Nella serata di venerdì, nel corso di un servizio di controllo interforze delle attività commerciali e dei pubblici esercizi cittadini, è stata intanto sospesa l'attività di un ristorante thailandese del centro. La sospensione è stata disposta dal personale Asl a causa di gravi carenze igienico-sanitarie strutturali della cucina, ma anche per violazioni legate alla modalità di conservazione degli alimenti, alcuni dei quali trovati scaduti nei frigoriferi. Oltre alla sospensione il titolare andrà incontro a sanzioni amministrative disposte dalla Asl per 3mila euro. Problemi però sono emersi anche dai controlli effettuati da guardia di finanza e ispettorato del lavoro: sul momento sono risultate irregolari le posizioni di due, anche se seguiranno ...