Biot condannato in appello a 29 anni

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 18.45a 29e due mesi Walter, il capitano di fregata arrestato il 30 marzo 2021 con l'accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5 mila euro. Dopo una camera di consiglio di quasi 5 ore i giudici della I sezione della corte d'militare di Roma hanno confermato la responsabilità penale dell'imputato, come stabilito nel processo di primo grado doveaveva preso però 30."senza una prova", dice il legale,"Ricorreremo"

In primo grado, il 9 marzo scorso, il tribunale militare della Capitale aveva condannato Biot a 30 anni di reclusione, sostenendo come ''le complessive risultanze processuali acquisite non lascino ...