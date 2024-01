Bimbo abbandonato ad Aprilia | il Sindaco alla mamma | ‘Torni la aiuto io a crescere Lucas’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La storia di Lucas ha commosso tutt’Italia. Illasciato nella sala d’aspetto dell’ospedale Città dilo scorso 26 gennaio ha scosso l’opinione pubblica, al punto che si susseguono le richieste di adozione per il piccino. Lucas, ilin ospedale ad– (ilcorrieredellacitta.com)Proseguono le indagini per rintracciare ladi Lucas Mentre proseguono le indagini dei Carabinieri per identificare ladel piccolo Lucas, grazie ai frame di immagine ottenuti dai video di sorveglianza del presidio ospedaliero e grazie a ulteriori risvolti nelle ricerche della donna che sembrano aver portato gli investigatori a ritenere che possa essere arrivata adinsieme al suo bambino in treno, l’amministrazione monitora da ...