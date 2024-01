Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Una delle protagoniste indiscusse di questo Festival sarà la rapper, all'anagrafe Marianna Mammone. A Sanremo 2024 porta in gara un brano molto forte 'La rabbia non ti basta'. Una canzone che lei dedica alla Marianna piccola che ha tanto sofferto ma che è anche un messaggio universale per chi lotta contro:, violenza, buio interiore, e cerca forza e riscatto, che vanno trovati nell’idea che si ha di se stessi e non nelle parole degli altri. Il brano racconta un cambio di prospettiva dell'artista: "Io per tanto tempo ho risposto all'odio con l'odio, il mio vettore primario era la rabbia. Nei miei primi testi si sente proprio la rabbia. Il mio primo brano parlava di autolesionismo e suicidio, pensieri che una bambina non dovrebbe avere. Con questo brano ho voluto dire: tutta questa rabbia non ti serve, la rabbia non ti basta, per stare ...