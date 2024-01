Biden o Trump | Conte non sceglie e terremota il Pd Gentiloni

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Semplicemente imbarazzante". Così fonti ai massimi livelli della minoranza del Partito Democratico, che fa capo a Stefano Bonaccini e a Lorenzo Guerini, definiscono le parole di Giuseppedi ieri sera in tv da Fabio Fazio. Il leader del Movimento 5 Stelle non ha saputo o non ha voluto, nonostante... Segui su affaritaliani.it