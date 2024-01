Bicarbonato per digerire i fumi Solvay e l’economia circolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tutti sanno che ilpuò essere un digestivo e un agente per la pulizia. In pochi invece sono a conoscenza che si tratta di un ottimo sistema per ridurre l’inquinamento. Allo stabilimentodi Rosignano è in aumento la produzione proiprio per rodurre le emissioni dei termovalorizzatori. Si tratta di un brevettosviluppato negli ultimi 30 anni per il settore della depurazione dei gas dalle emissioni di tutti i tipi di impianti, quali termovalorizzatori, settore navale, produzione di energia e di vari altri tipi di strutture industriali. E non c’è solo la fornitira di, ma anche il riciclaggio delle polveri esauste, nell’ottica di una economiaora ha annunciato anche l’espansione delle capacità delle sue unità Resolest®1 e Solval®, ...