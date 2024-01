Biathlon | Mondiali Nove Mesto 2024 | i dieci convocati dell’Italia per la rassegna iridata

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono, cinque donne e altrettanti uomini, gli atleti italianiper idiin programma dal 7 al 18 febbraio a. Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler compongono la squadra femminile; Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer sono i rappresentanti del gruppo maschile. “Il nostro obiettivo – ha detto il dt azzurro Klaus Hoellrigl – è cogliere le occasioni che si presenteranno, è tutta la stagione che siamo sempre fra i protagonisti: un Mondiale è una cosa particolare, in cui bisogna avere un po’ di fortuna il giorno giusto nel momento giusto, l’importante è essere pronti a sfruttarla. La staffetta mista che aprirà laè sicuramente una delle ...

