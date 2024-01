Biasin | «De Vrij | da ‘indesiderato’ a rinnovo | uno di cui si parla troppo poco»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Fabriziohato di Stefan de, difensore centrale olandese dell'Inter. Le sue dichiarazioni. DE– Queste le parole di Fabriziosu Twitter. "Un anno fa era un "indesiderato". E in effetti il suo rendimento non era all'altezza. Queste situazioni in genere si traducono in addii, non nel suo caso: è stato zitto, si è guadagnato il, non ha più sbagliato niente. Stefan de, uno di cui si".