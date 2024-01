Bergonzi promuove Aureliano | «Bastoni-Ranieri contatto normale!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Anche dopo Fiorentina-Inter i social e i calciatori avversari urlano al complotto sull’arbitraggio. Eppure Massimovaluta positivamente le decisione prese da Gianluca. CORRETTO – Massimoanalizza attentamente tre episodi verificatisi in Fiorentina-Inter. Sulle scelte prese dall’arbitro Gianlucail commentatore di “La Domenica Sportiva” dichiara: «Il gol di Lautaro Martinez: sul calcio d’angolo c’è un contrasto tra l’argentino e Parisi. Il giocatore viola rimane a terra, come se avesse preso un colpo sul volto. C’è un leggerissimo contrasto con la mano destra di Lautaro Martinez sul collo del giocatore della Fiorentina.normalissimo di gioco, l’argentino fa per prendere la posizione e poi insacca. Non c’è nessun tipo di scorrettezza ed giustissimo ...